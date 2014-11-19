Семенченко розповів, що планує створити у Раді об'єднання "Укроп"

Командир батальйону "Донбас" та майбутній нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко, який полетів до США просити військової допомоги, заявив про те, що у Верховній Раді планують створити міжфракційну групу "Укроп".

Семенченко після зустрічі з американським сенатором Джоном Маккейном у США розповів журналістам про плани нинішніх комбатів створити у парламенті свою міжфракційну групу, повідомляє ТСН.ua.

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"Ми з Тетеруком (Андрій Тетерук , комбат "Миротворця" - Ред.), з Березою (Юрій Береза, комбат "Дніпра" - Ред ) були в Іловайську разом. Зараз будемо створювати міжфракційну групу, назвемо її "Укроп", хоча кожен з нас називає її по-своєму. Також є бажання створити депутатську групу з членів Конгресу та членів Верховної Ради, яка б складалася з друзів. Все це обговорювалося, в тому числі, на зустрічі з Маккейном", - заявив Семенченко.