Ярош розповів про фотосесію для обкладинки журналу та перше засідання ВР (відео)

Депутат Верховної Ради та лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош прокоментував фотосесію для глянцю Esquire "Світському життю", передає ТСН.ua.

Ярош пояснив, чому погодився взяти участь у фотосеті та де проходили зйомки.

"Вони до мене на фронт приїжджали, в піски, там фотографували. Тому все було природно. Довелося позувати, оскільки змусила наша прес-служба", - сказав Ярош.

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Зауважимо, що в одному інтерв'ю нардеп заявив, що виступає проти сексуальних меншин в Україні. Проте він не збирається торкатися таких законів, на кшталт як в Росії проти пропаганди гомосексуалізму.

"Зараз це не на часі. Йде війна і треба займатися військовими питаннями. Я не виступаю проти сексуальних меншин активно, заради бога, хай сплять з ким хочуть. Не про те йдеться. Йдеться про те, щоб вони не нав'язували свої так би мовити правила людям нормально орієнтованим", - поділився Ярош.

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Нагадаємо, українці блискавично змели з прилавків журнал із Ярошем і влаштували флешмоб. Соцмережі рясніють фото із лідером "Правого сектора" Дмитром Ярошем.