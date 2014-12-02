Яценюк закликав Раду підтримати запропонований склад уряду

19:50, 02 грудня 2014
Політика
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Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до народних депутатів з проханням підтримати склад Кабінету міністрів, який був запропонований коаліцією.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, Яценюк представив кожного з кандидатів на посади міністрів, після чого звернувся з проханням підтримати перераховані кандидатури.

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Нагадаємо, у Верховній Раді під час розгляду кандидатури від Радикальної партії Валерія Вощевського на посаду віце-прем'єр-міністра виникла сварка.

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