Яценюк закликав Раду підтримати запропонований склад уряду

Як передає кореспондент УНІАН, Яценюк представив кожного з кандидатів на посади міністрів, після чого звернувся з проханням підтримати перераховані кандидатури.

Читайте такожУ Порошенка заявили, що підтримують всі кандидатури на посади міністрів

Нагадаємо, у Верховній Раді під час розгляду кандидатури від Радикальної партії Валерія Вощевського на посаду віце-прем'єр-міністра виникла сварка.