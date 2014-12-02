Клімкін 4-5 грудня очолить делегацію України на засіданні ОБСЄ

Про це сам міністр закордонних справ повідомив у своєму Twitter.

"Зараз зустріч з поважним гостем з Німеччини. Зранку виліт в Базель на Раду Міністрів ОБСЄ. Динаміка - головний принцип цього", - написав він.

4-5 грудня глава МЗС очолить делегацію України на 21-му міністерському засіданні ОБСЄ в місті Базель (Швейцарія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

Міністр візьме участь у пленарній сесії міністерського засідання, а також проведе зустрічі з рядом міністрів закордонних справ держав-учасниць ОБСЄ.

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За його словами, в центрі уваги засідання буде тема російської агресії проти України, порушення РФ норм та принципів міжнародного права, в тому числі й Гельсінського заключного акту 1975 року, а також адекватність відповіді ОБСЄ на ці події.

“Враховуючи консенсусний характер діяльності ОБСЄ, ми не очікуємо за підсумками засідання рішень, які дали б відповіді на згадані питання. Водночас, ми очікуємо, що у ході дискусії міністри дадуть об`єктивну та відверту оцінку як агресії РФ проти України, так і ефективності ОБСЄ у протидії цій агресії”, - сказав Перебийніс.