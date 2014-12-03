Квіташвілі: Будемо намагатися безболісно модернізувати систему охорони здоров'я України

Про це він заявив після призначення, передає офіційний портал Кабміну

"Я працюю в системі охорони здоров’я вже 15 років. Усі ті реформи, які проходила Грузія, починаючи з 1996 року, відбувалися або під моїм керівництвом, або за моєї участі. У 2008-2010 роках я був Міністром охорони здоров’я, соціального забезпечення і праці Грузії, і саме тоді відбувалися найскладніші реформи системи охорони здоров’я. Я впевнений, що мій досвід дуже допоможе Україні", - заявив Квіташвілі.

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Він також додав, що для досягнення поставленої мети свою підтримку готові надати український парламент, президент і прем'єр-міністр.

"Ми будемо намагатися, щоб шлях, який Україна буде проходити в модернізації системи охорони здоров'я, був безпомилковим, безболісним, але найголовніше - щоб це дозволило людям на території всієї країни отримати якісну систему охорони здоров'я", - додав міністр.