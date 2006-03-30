Тимошенко хоче нарешті зайнятися посівною

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що в разі призначення її на посаду прем’єр-міністра вона, перш за все, ініціюватиме перегляд державного бюджету на цей рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на посаді прем’єр-міністра України її перші кроки будуть «очевидними». Так, зокрема, вона приступить до виконання програми Кабінету Міністрів, який буде сформовано виключно «із чесних чиновників». Ю.ТИМОШЕНКО стверджує, що до складу нового Кабміну, якщо вона очолить його, не допустить непрофесійних людей.

Серед перших кроків, які Ю.ТИМОШЕНКО, ставши прем’єром, зробить – це буде перегляд бюджету на поточний рік, а також «терміновий перехід до вирішення питання недоторканності для депутатів всіх рівнів», вирішення питання енергетичної безпеки країни, а також питання посівної, чим, на переконання Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні ніхто як слід не займається.

На запитання щодо призначення голів обласних державних адміністрацій, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла, що питання про призначення чи не призначення губернаторами представників її блоку має вирішуватися на переговорах із іншими членами демократичної коаліції, до якої, як переконана Ю.ТИМОШЕНКО, мають входити виключно БЮТ, «Наша Україна» та Соціалістична партія.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що в разі її призначення на посаду прем’єр-міністра вона не дасть спуску жодному, хто заважатиме тим принципам, які були проголошені на Майдані під час Помаранчевої революції.