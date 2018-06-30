Українських туристів, що застрягли в Тунісі, розмістили в готелі міста Сус

Український консул приїхав у готель туніського міста Сус і вирішив питання про розміщення українських туристів, які 28 червня не можуть повернутися додому, повідомила одна з українок.

Українських туристів, які третій день не можуть повернутися в Україну з Тунісу, розмістили в готелі у місті Сус. Про це в коментарі "Громадському радіо" повідомила одна з туристів Діана Кундрик. За її словами, в готель приїхав український консул і вирішив питання про розміщення українських туристів.

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Туроператор Oasis Travel обіцяв оплатити послуги готелю. У компанії пообіцяли, що туристи повернуться в Україну 2 липня, повідомляє "Громадське радіо". З ранку 28 червня близько 300 туристів з України не могли вилетіти з Тунісу.

Авіакомпанія Bravo Airways і турфірма Oasis Travel звинувачують один одного у невиконанні зобов'язань, що призвело до затримок з вильотами. За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, 650 туристів вивезла в Україну за свій рахунок авіакомпанія Bravo Airways, з якою у Oasis Travel конфлікт.

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