Новоспечений нардеп "засвітив" у Раді купівлю нового авто за 5 мільйонів (фото)

Про це повідомляє Громадський рух "Чесно" на своїй сторінці у Facebook.

Як свідчать фотографії, отримавши повідомлення про доставку з автосалону Range Rover 5.0 Black Long, депутат заходився читати про нові потужності дизельних Range Rover.

"Вітаємо депутата із придбанням нового авто та радимо не забути внести його до декларації. Бо ми не забудемо перевірити", - пишуть активісти.

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Віктор Розвадовський - генерал-лейтенант міліції, колишній член фракції Партії регіонів (з грудня 2012) та перший заступник голови Комітету з питань національної безпеки і оборони.