Новоспечений нардеп "засвітив" у Раді купівлю нового авто за 5 мільйонів (фото)
18:09, 03 грудня 2014Політика
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Під час вчорашнього пленарного засідання в об'єктив журналістів потрапив екран мобільного народного депутата групи "Воля народу" Віктора Розвадовського.
facebook.com/chesno.movement
Про це повідомляє Громадський рух "Чесно" на своїй сторінці у Facebook.
Як свідчать фотографії, отримавши повідомлення про доставку з автосалону Range Rover 5.0 Black Long, депутат заходився читати про нові потужності дизельних Range Rover.
Розвадовський читав про потужності нового авто під час засідання / facebook.com/chesno.movement
"Вітаємо депутата із придбанням нового авто та радимо не забути внести його до декларації. Бо ми не забудемо перевірити", - пишуть активісти.
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Віктор Розвадовський - генерал-лейтенант міліції, колишній член фракції Партії регіонів (з грудня 2012) та перший заступник голови Комітету з питань національної безпеки і оборони.
facebook.com/chesno.movement
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