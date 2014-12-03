Новоспечений нардеп "засвітив" у Раді купівлю нового авто за 5 мільйонів (фото)

18:09, 03 грудня 2014
Політика
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Під час вчорашнього пленарного засідання в об'єктив журналістів потрапив екран мобільного народного депутата групи "Воля народу" Віктора Розвадовського. 

facebook.com/chesno.movement

Про це повідомляє Громадський рух "Чесно" на своїй сторінці у Facebook.

Допис by Громадський рух "Чесно" | Civic movement "Chesno".

Як свідчать фотографії, отримавши повідомлення про доставку з автосалону Range Rover 5.0 Black Long, депутат заходився читати про нові потужності дизельних Range Rover. 

facebook.com/chesno.movement

"Вітаємо депутата із придбанням нового авто та радимо не забути внести його до декларації. Бо ми не забудемо перевірити", - пишуть активісти.

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Віктор Розвадовський - генерал-лейтенант міліції, колишній член фракції Партії регіонів (з грудня 2012) та перший заступник голови Комітету з питань національної безпеки і оборони. 

facebook.com/chesno.movement

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