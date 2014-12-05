Парасюк - депутатам: якби не Майдан, ви б не сиділи у цьому залі

Про це він написав у Facebook.

"Я ніколи і нікому не дозволю ображати світлі ідеї Майдану. Бо це є основа нашої боротьби і тільки та сила, яку ціною власного життя дали нам наші герої, змушує нашу націю рухатись вперед. Володимир Гройсман або буде нормальним головою ВР, або піде геть. Бо вимога кожного українця - це прозорість і чесніть у прийняті будь-яких рішень. Хочете керувати державою - керуйте, хочете брати відповідальність на себе - беріть, але ви будете робити це правильно, а не так, як собі хочете.

Читайте такожЗ'явилося відео першої бійки депутатів у Раді восьмого скликання

Я усі ці дні сидів дуже тихо і спокійно в залі засідань і спостерігав за усім, що там відбуваєтся. Я намагався списати все на брак досвіду спікера, на колосальні амбіції фракцій, на те, що систему не зламаєш за два дні, але сьогодні була остання крапля. Я не буду більше спокійно спостерігати за дерибаном і порушенням усіх можливих норм при прийнятті рішень. Тим більше, я не буду терпіти, коли мені будуть кидати фрази: "Сядь на місце. Тут тобі не Майдан".

Шановні депутати від БПП та інших фракцій, якби не Майдан, Ви б не сиділи у цьому залі і ніколи б не мали стільки влади, скільки Ви маєте її зараз. Я прийшов сюди ламати систему і я це робитиму усіми можливими і доступними мені як депутату способами", - написав він.