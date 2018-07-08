Президент Польщі Дуда прибув до Луцька (фото)

Сьогодні планується також візит президента України на Волинь.

Сьогодні, 8 липня, до Луцька прибув президент Республіки Польща Анджей Дуда.

Як передає кореспондент УНІАН, у кафедральному соборі святих Петра і Павла відбулась меса на вшанування 75-х роковин Волинської трагедії 1943-1944 роки.

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Єпископ Луцької дієцезії римо-католицької церкви Віталій Скомаровський, звертаючись до присутніх у кафедральному соборі, до президента Польщі, зазначив, що сьогодні поминають всі жертви людської ненависті під час Другої світової війни незалежно від їхньої національної приналежності.

Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku | Prezydent RP bierze udział we Mszy św. w intencji ofiar Rzezi Wołyńskiej. Nabożeństwo koncelebrowane jest przez metropolitę lwowskiego arcybiskupa M.Mokrzyckiego i ordynariusza diecezji łuckiej biskupa W.Skomarowskiego.#Wolyn43pic.twitter.com/6FzduBwRul — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 8 июля 2018 г.

Наразі перекрито все старе місто. Чергують бійці Нацгвардії.

Крім того, сьогодні планується також візит президента України на Волинь.

За попередньою інформацією, президенти України й Польщі на Волині працюватимуть за різними програмами.

В рамках свого візиту до України президент Республіки Польща Анджей Дуда відвідає селище Олика, де знаходиться замок родині Радзивілів, в якому нині розташована обласні психічна лікарня, та старе католицьке кладовище.

Як зазначив віце-консул генконсульства Польщі в Луцьку Марек Запур, візит президент Дуди в Луцьку приватний.