Free Sentsov: активісти під посольствами Німеччини та Франції попросили Меркель і Макрона долучитися до звільнення українців (фото, відео)

Учасники акції просять канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона особисто звернутися до президента РФ, аби звільнили Олега Сенцова та інших українських заручників у РФ.

У Києві пройшла акція Free Sentsov на підтримку українських політв'язнів у Росії: Олега Сенцова, Миколи Карпюка та інших.

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Як повідомляє Цензор.НЕТ, учасники акції пройшли маршем із Майдану Незалежності і пікетували посольства Франції та Німеччини з вимогою до керівництва цих держав взяти активну участь у звільненні українських політичних в'язнів у Росії.

Учасники акції просять канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона особисто звернутися до президента РФ, аби звільнили Олега Сенцова та інших українських заручників у РФ.

Відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.