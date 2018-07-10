"Повинні мати змогу підійти до нардепів": "Народний фронт" не підтримує обмеження прав журналістів в Раді

За словами Княжицького, створення прес-центру не може обмежувати доступ журналістів до кулуарів, де вони можуть поспілкуватися з політиками.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, народний депутат від фракції «Народний фронт» Микола Княжицький наголошує, що його фракція не підтримує обмеження прав журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, на питання, чи підтримує він пропозиції комітетів ВР з питань свободи слова та з питань регламенту щодо посилення контролю за доступом журналістів до парламенту або ж навіть створення для них окремого прес-центру, Княжицький заявив, що обидва ці рішення є розумними, і ніхто не проти створення прес-центру для ЗМІ.

«Але при цьому, очевидно, журналісти повинні мати змогу підійти до народних депутатів... Якщо додатково для цього буде прес-центр, ми будемо це лише вітати. Розумне рішення — журналістів сюди пускати, а людей, які під журналістськими посвідченнями приходять, і тут зареєстровані тисячами, і заважають працювати тим самим журналістам, - ні», - сказав Княжицький.

На питання, чи може бути реально проголосована пропозиція про закриття журналістам доступу до кулуарів, депутат наголосив: «Народний фронт» точно не голосуватиме за жодні обмеження прав журналістів. Це рішення нашої фракції, ми неодноразово це говорили».

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Парламентарій зауважив, що додаткове створення прес-центру не може обмежувати доступ журналістів до кулуарів, де вони можуть поспілкуватися з політиками.

На уточнення УНІАН, чи саме останнє рішення Регламентного комітету обговорювалося на фракції, Княжицький підкреслив: «Рішення фракції — ніколи «Народний фронт» не буде голосувати за жодні обмеження прав журналістів, тому що послідовно обстоює і підтримує розширення прав журналістів»

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань Регламенту та організації роботи парламенту рекомендував Апарату ВР підготувати пропозиції щодо вільного доступу до кулуарів депутатів, а для журналістів – створення окремого прес-центру на іншому поверсі.

Відповідне рішення Комітет ухвалив після розгляду листа керівника прес-служби Апарату ВР Ірини Кармелюк щодо «неприпустимої поведінки» журналістів Юлії Махмуді (газета «Громадський вісник Києва») та Валерії Єгорової (газета Flash on Time News). У листі Кармелюк просила позбавити двох вищевказаних журналісток акредитації, а також встановити нові чіткіші критерії, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, упорядкувати роботи представників ЗМІ у ВР.

Комітет, зокрема, вирішив рекомендувати першому заступнику керівника Апарату ВР - керуючому справами Петру Боднару ініціювати створення в Апараті ВР робочої групи з питань підготовки пропозицій про створення прес-центру на третьому поверсі кулуарів ВР в адміністративному будинку на вул. Грушевського, 5 та розміщення місць для роботи журналістів.