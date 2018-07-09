Регламентний комітет ВР хоче обмежити доступ журналістів у кулуари парламенту

Кулуари пропонується зробити відкритими для інших відвідувачів парламенту - представників органів держвлади та місцевого самоврядування, громадських організацій, іноземних громадян та громадян України, допуск яких здійснюється за службовими посвідченнями, тимчасовими та гостьовими квитками.

Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України рекомендував Апарату ВР підготувати пропозиції щодо вільного доступу до кулуарів депутатів, а для журналістів – створення окремого прес-центру на іншому поверсі.

Про це йдеться у оприлюдненому на сайті Комітету рішенні про розгляд листа прес-служби Апарату ВР від 6 червня щодо впорядкування роботи журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, акредитованих при Верховній Раді України.

Зазначається, що Комітет розглянув лист керівника прес-служби Апарату ВР Ірини Кармелюк щодо інциденту, який стався 24 травня в кулуарах парламенту, а саме "неприпустимої поведінки" акредитованих журналістів Юлії Махмуді (газета "Громадський вісник Києва") та Валерії Єгорової (газета "Flash on Time News"), на підставі чого висловлено прохання розглянути на засіданні питання про позбавлення їх акредитації, а також встановлення нових чіткіших критеріїв, за якими можна позбавляти акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації, упорядкування роботи представників ЗМІ у ВР.

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Так, Комітет вирішив рекомендувати першому заступнику керівника Апарату ВР - керуючому справами Петру Боднару ініціювати створення в Апараті ВР робочої групи з питань підготовки пропозицій про створення прес-центру на третьому поверсі кулуарів ВР в адміністративному будинку на вул. Грушевського, 5 та розміщення місць для роботи журналістів.

Також робоча група має підготувати пропозиції про внесення змін до Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників ЗМІ при ВР, затвердженого Постановою Верховної Ради від 01.07.2014 № 1549-VІІ, щодо унормування порядку припинення акредитації журналіста або технічного працівника й анулювання відповідної акредитаційної картки за порушення представниками ЗМІ вимог чинного законодавства, професійної етики журналіста.

Крім того, робоча група має підготувати пропозиції щодо внесення змін до положень, що визначають порядок доступу осіб до відкритих пленарних засідань ВР та порядок оформлення документів для відвідування пленарних засідань Верховної Ради, врахувавши при цьому, що перший і другий поверхи кулуарів парламенту в будівлі по вул. Грушевського, 5 мають бути передбачені для вільного доступу народних депутатів України та відкриті для інших відвідувачів - представників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, іноземних громадян та громадян України, допуск яких здійснюється за службовими посвідченнями, тимчасовими та гостьовими квитками.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у Facebook було розміщено фото, на якому неподалік українського прапора зображені дві дівчини, одна з яких показує непристойний жест - середній палець.

25 травня керівник прес-служби Апарату ВР Ірина Кармелюк написала у Facebook: "Яскравий зразок невихованості, вишуканої вульгарності і повне неусвідомлення місця, де знаходяться ці ... Юлія Махмуді і Валерія Єгорова. Думаю, що вони недостойно представляють акредитовані у парламенті видання "Громадський вісник Києва" (Олексій Бевзюк, правда?) і "Flash on time news" (Денис Маганов?)".

Кармелюк попросила головних редакторів видань "звернути увагу на невідповідність поведінки цих журналісток у ВР поблизу Порталу Українського прапора, недотримання норм етики, та замінити на інших представників ваших ЗМІ".

При цьому багато дописувачів під постом підтримали позицію Кармелюк.

20 червня Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики ухвалив рішення позбавити акредитації у парламенті цих двох журналісток.