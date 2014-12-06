У Вінниці під час штурму облради постраждали вісім міліціонерів і семеро цивільних

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

«Під час протистояння восьмеро працівників міліції були госпіталізовані зтілесними ушкодженнями та отруєнням сльозогінним газом. По допомогу до медиків звернувся і один з учасників мітингу», - сказано у повідомленні.

Пізніше в МВС повідомили, що кількість цивільних, які звернулися по допомогу, склала сім осіб.

Під час позачергової сесії облради біля приміщення ОДА зібрались близько 600 мітингувальників, які висловили недовіру діючій владі, та почали штурмувати приміщення облради.

Читайте такожУ Вінниці люди в масках закидали камінням і фарбою офіс екс-регіонала (фото)За даними УМВС, до охорони громадського порядку біля приміщення облдержадміністрації було залучено понад 200 працівників міліції. Серед тих, хто забезпечував правопорядок під час проведення мітингу – бійці спецбатальйону «Вінниця», які нещодавно повернулися із зони АТО, де разом з нацгвардійцями захищали Україну від ворога. У їх бік полетіли яйця, каміння, вибухові пакети, активісти застосували сльозогінний газ, йдеться в повідомленні.

Крім того, заявили в міліції, попри неодноразові попередження про недопущення порушень громадського порядку, активісти побили вікна та закидали яйцями офіс, що знаходиться навпроти будівлі ОДА. Четверо з правопорушників були доставлені до вінницького міського відділу міліції. Після встановлення їх осіб та відібрання показів, вони були відпущені, зазначається в повідомленні.

Читайте такожУ центрі Вінниці відновлено рух транспортуЯк повідомлялося, сьогодні у Вінниці активісти взяли штурмом будівлю облради, де планувалася позачергова сесія, на якій місцеві депутати мали намір проголосувати за відставку чинного голови облради Сергія Свитка.

Активісти зайняли залу та президію облради і прийняли звернення до президента Петра Порошенка з вимогою негайно звільнити голову ОДА Анатолія Олійника.