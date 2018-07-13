Нардепи розійшлися до осені
12:27, 13 липня 2018Політика
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Наступна сесія парламенту відкриється 4 вересня.
У Раді лунав гімн України / фото УНІАН
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив восьму сесію парламенту VIII скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, перед цим у сесійній залі прозвучав гімн України.
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Спікер нагадав, що наступного тижня народні депутати працюватимуть в комітетах, комісіях та фракціях.
Парубій також зазначив, що закриває сьогоднішнє засідання ВР.
Як повідомляв УНІАН, 13 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів.
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