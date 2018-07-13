Нардепи розійшлися до осені

12:27, 13 липня 2018
Політика
1190 0
У Раді лунав гімн України / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим у сесійній залі прозвучав гімн України.

Читайте такожСекс, зброя, кладовища, антикорупційний суд і цензура: чим запам'яталася робота Ради

Спікер нагадав, що наступного тижня народні депутати працюватимуть в комітетах, комісіях та фракціях.

Парубій також зазначив, що закриває сьогоднішнє засідання ВР.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Рада#нардепи