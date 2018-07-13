Нардепи розійшлися до осені

Наступна сесія парламенту відкриється 4 вересня.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив восьму сесію парламенту VIII скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим у сесійній залі прозвучав гімн України.

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Спікер нагадав, що наступного тижня народні депутати працюватимуть в комітетах, комісіях та фракціях.

Парубій також зазначив, що закриває сьогоднішнє засідання ВР.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів.