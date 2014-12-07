Волонтери мають право на отримання статусу учасника бойових дій - Полторак

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після відвідування Харківського військового госпіталю заявив міністр оборони України Степан Полторак.

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“Моя думка, що й волонтери, які поруч з нами, які отримують поранення, навіть серйозні поранення, так само мають отримати статус учасника бойових дій”, - сказав Полторак.

Він наголосив, що цього тижня Кабінет міністрів прийняв необхідні рішення для спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій.

За словами міністра, процедура проходитиме швидше, у тому числі для бійців добровольчих батальйонів, які не введені до структури Міноборони чи Міністерства внутрішніх справ.

“Процедура отримання статусу буде проходити набагато швидше, простіше. Я думаю, що всі люди, які мають на це право, отримають статус”, - підкреслив Полторак.