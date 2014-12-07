Волонтери мають право на отримання статусу учасника бойових дій - Полторак
Волонтери, які працюють у зоні проведення антирерористичної операції, мають право на отримання статусу учасника бойових дій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після відвідування Харківського військового госпіталю заявив міністр оборони України Степан Полторак.
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“Моя думка, що й волонтери, які поруч з нами, які отримують поранення, навіть серйозні поранення, так само мають отримати статус учасника бойових дій”, - сказав Полторак.
Він наголосив, що цього тижня Кабінет міністрів прийняв необхідні рішення для спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій.
За словами міністра, процедура проходитиме швидше, у тому числі для бійців добровольчих батальйонів, які не введені до структури Міноборони чи Міністерства внутрішніх справ.
“Процедура отримання статусу буде проходити набагато швидше, простіше. Я думаю, що всі люди, які мають на це право, отримають статус”, - підкреслив Полторак.