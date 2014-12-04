Полторак: механізм встановлення перемир'я буде напрацьовано найближчим часом

Про це заявив у Національному університеті оборони міністр оборони Степан Полторак.

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"Справа не в тому, хто веде переговори - генерали або політики. Головне, щоб був мир. Така група створена. Вона працює з вимог президента України, щоб досягти мети - виконання мінських угод. На жаль, вони не виконуються з боку терористичних угруповань. Тому переговорна група відпрацьовує механізми, щоб мінські домовленості виконувалися. Що стосується того, коли це станеться, то я сподіваюся, що найближчим часом", - сказав Степан Полторак.