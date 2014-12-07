Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

"Так, 6 грудня російські найманці з 13:40 до 14:00 здійснили мінометний обстріл контрольного поста в районі н.п. Трьохізбенка, на якому несуть службу прикордонники спільно з військовослужбовцями ЗСУ", - зазначили у ДПСУ, передає Українська правда.

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Міни розірвалися неподалік посту. Ніхто з військових не постраждав.

Крім того, з 20:30 до 21:20 незаконні збройні формування здійснили обстріл з "Граду" спільного блокпосту в районі н.п. Майорськ. Постраждалих немає.

Окрім того на одному з КПП у районі н.п. Водяне прикордонний наряд під час несення служби затримав громадянина України, який причетний до терористичної діяльності.

"Інформацію про нього прикордонники отримали від співробітників СБУ. Чоловіка виявили в одній з автівок, в якій він слідував в якості пасажира з території тимчасово підконтрольної НЗФ", - зазначили у Держприкордонслужбі.

Протягом доби ведення повітряної розвідки терористами за допомогою БПЛА не зафіксовано.