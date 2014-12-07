Під нічними обстрілами загинули троє мирних жителів Донецька

Як повідомляє Донецька міськрада, загинуло 3 мирних жителя, 10 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Через артилерійські обстрілів пошкоджена високовольтна лінія в Кіровському районі, в результаті чого знеструмлено 15 трансформаторних підстанцій, повідомляє ТСН.

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На даний момент ведуться роботи по ремонту і заміні ліній електропередач. Постраждали від обстрілів житлові будинки, магазини, комунальне підприємство, школи.

Як відомо, з ранку обстріл центру Донецька поновилися. Місцеві жителі повідомляють про вибухи в соцмережах.