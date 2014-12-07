Під нічними обстрілами загинули троє мирних жителів Донецька
14:34, 07 грудня 2014Політика
2 0
Ніч з 6 на 7 грудня в Донецьку пройшла вкрай напружено, найбільше постраждали Кіровський та Куйбишевський райони.
REUTERS
Як повідомляє Донецька міськрада, загинуло 3 мирних жителя, 10 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Через артилерійські обстрілів пошкоджена високовольтна лінія в Кіровському районі, в результаті чого знеструмлено 15 трансформаторних підстанцій, повідомляє ТСН.
Читайте такожУ Донецьку син Януковича продовжує будувати об’єкти під охороною бойовиків
На даний момент ведуться роботи по ремонту і заміні ліній електропередач. Постраждали від обстрілів житлові будинки, магазини, комунальне підприємство, школи.
Як відомо, з ранку обстріл центру Донецька поновилися. Місцеві жителі повідомляють про вибухи в соцмережах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter