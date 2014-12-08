За добу бойовики понад півсотні разів обстріляли українських військових - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Зона особливої активності бандитів змістилася в район Дебальцевого. Знову обстріляно райони населених пунктів Міус, Чернухіно, Дебальцево, Орлово-Іванівка, шахта Полтавська, Нікішино , Ольховатка, Фащевка, Артемово, Рідкодуб, Кодема», - йдеться у повідомленні.

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На Луганському та Донецькому плацдармах бойовики обстріляли населені пункти Верхня Вільхова, Сокольники, Артема, Щастя, Старий Айдар, Станічно-Луганське, Трьохізбенка, Фрунзе, Опитне, Мар’їнка, Авдєєвка, Миколаївка.

«Артилерія сил АТО з метою захисту мирних мешканців та придушення активно працюючих вогневих позицій противника, 52 рази наносила удар у відповідь», - повідомляє прес-центр.