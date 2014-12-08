На Донбасі за добу загинули шестеро мирних жителів - штаб
08:35, 08 грудня 2014Політика
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Упродовж доби до штабу АТО надійшла інформація про загибель 6 та поранення 3 цивільних осіб.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Крім того, за інформацією штабу, бойовики вивезли на звалище тіла загиблих терористів. «На одне зі звалищ Донецька терористи вивезли 2 самоскиди трупів своїх поплічників», - йдеться у повідомленні прес-центру АТО.
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У той же час, в окупованих містах Донбасу проти бойовиків почали протестувати місцеві жителі. За інформацією прес-центру, днями, такий протест відбувся у місті Горлівка. У відповідь бойовики «жорстоко та бездушно придушили цю демонстрацію народного обурення».
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