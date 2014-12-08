У новому Кабміні обіцяють затвердити програму своєї діяльності вже сьогодні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради парламенту.

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“Завтра ми її готові вносити. В середу комітети будуть мати можливість її опрацювати. В четвер ми звертаємося до парламенту із проханням розглянути питання про затвердження програми діяльності Кабінету міністрів України з відповідною доповіддю прем'єр-міністра і усіма необхідними процедурними справами”, - сказав Кириленко.