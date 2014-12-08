У новому Кабміні обіцяють затвердити програму своєї діяльності вже сьогодні
12:13, 08 грудня 2014Політика
0 0
Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко заявляє, що сьогодні до кінця дня програма діяльності уряду буде затверджена на засіданні Кабміну.
До кінця дня програма діяльності уряду буде затверджена / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради парламенту.
Читайте такожКабмін продовжив на місяць дію надзвичайних заходів на ринку електричної енергії
“Завтра ми її готові вносити. В середу комітети будуть мати можливість її опрацювати. В четвер ми звертаємося до парламенту із проханням розглянути питання про затвердження програми діяльності Кабінету міністрів України з відповідною доповіддю прем'єр-міністра і усіма необхідними процедурними справами”, - сказав Кириленко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter