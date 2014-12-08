Розгляд програми діяльності Кабміну в Раді перенесли на четвер

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

Турчинов зазначив, що “ми проводили консультації з прем'єр-міністром нашої країни і просимо Верховну Раду підтримати розгляд на цьому пленарному тижні програму діяльності уряду”.

“За нашими сподіваннями, сьогодні, максимум завтра, програма буде внесена до Верховної Ради, буде можливість розглянути її у фракціях і комітетах з тим, щоб на четвер поставити її для голосування”, - сказав Турчинов.

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Як повідомляв УНІАН, 5 грудня міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абрамавичус заявив, що концепцію реалізації програми діяльності Кабінету міністрів на 2015 рік представлять на розгляд Верховної Ради у вівторок, 9 грудня.

«Програма діяльності базується на ключових завданнях окремих міністерств і плані реформ, націленому на вихід України з економічної кризи. Уже у вівторок вся ця програма буде представлена Верховній Раді», - зазначив Абрамавичус.