Екс-охоронець відмовився розповісти про гелікоптери з Росії, які підібрали Януковича в Україні

Свідок не відповів на низку запитань прокурора, заявляючи, що або не пам’ятає, або не знає, або використовував право не свідчити проти себе.

Колишній начальник охорони екс-президента Віктора Януковича Костянтин Кобзар відмовився відповідати на запитання, на якій підставі російські гелікоптери підібрали Януковича на території України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо в ході судового засідання в Оболонському районному суді Києва, де розглядається справа вчинення Януковичем державної зради.

Свідок захисту не відповів на запитання прокурора Руслана Кравченка, як саме він залишив територію України. На це питання Кобзар не відповів, пославшись на ст. 63 Конституції України. Також залишилось без відповіді питання, коли і як саме Янукович залишив Крим і поїхав до Росії. Кобзар заявив, що не має права відповідати на це питання.

Окрім того, Кобзар на запитання судді Владислава Дев’ятка не відповів, від кого саме до працівників Управління державної охорони надходила інформація, що Януковича хотіли вбити. Кобзар сказав, що ці люди і донині працюють в СБУ, УДО та МВС, тому він не хоче їх підставляти.

Окрім того, Кобзар так і не пояснив, яким чином життю Януковича загрожувала небезпека в той час, як він знаходився за сотні кілометрів від місця, де, за словами Кобзаря, обстрілювали кортеж екс-президента.

Також Кобзар не відповів на неодноразові запитання прокурора, на якій підставі російські гелікоптери перетнули державний кордон України та приземлилися для того, щоб забрати Януковича на його шляху до Криму.

Кобзар на це відповів запитанням: “А що, ми могли викликати українські гелікоптери?” і додав, що на той час Януковича вже зрадили Збройні сили і тому довіри до українських військових не було. Також Кобзар не відповів, де саме російські гелікоптери підібрали Януковича.

Він лише зазначив, що це була континентальна частина України.

Після цього допит свідка Кобзаря було завершено.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у скоєнні державної зради, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, пособництві у веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.