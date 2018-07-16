"Зберегти життя Януковичу було малоймовірно": колишній начальник охорони розповів, як екс-президент опинився в Росії

За словами Кобзаря, "озброєні бойовики" переслідували Януковича як у Харкові, так і в Донецьку. Він додав, що після Донецька Янукович прийняв рішення їхати в Крим автомобілями.

Колишній начальник охорони екс-президента Віктора Януковича Костянтин Кобзар заявив, що під час подій на Майдані він звернувся до Федеральної служби охорони Російської Федерації, аби врятувати екс-президента від смертельної небезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, під час допиту в Оболонському районному суді Києва, де розглядається кримінальне провадження про вчинення Януковичем державної зради, Кобзар зазначив, що після того, як 21 лютого 2014 року пізно ввечері тодішній президент залишив Межигір’я, небезпека його життю лише посилилася. За словами Кобзаря, «озброєні бойовики» переслідували Януковича як у Харкові, так і в Донецьку. Також, зазначив екс-начальник охорони, тодішній в.о. президента Олександр Турчинов наказав заблокувати пересування Януковича літаками або гелікоптерами.

Кобзар додав, що після Донецька Янукович прийняв рішення їхати в Крим автомобілями. Однак, зазначив він, охорона президента отримала інформацію про те, що понад 100 людей, озброєних автоматами, вже чекали кортеж Януковича дорогою в Крим. Кобзар доповів про це Януковичу, щоб зберегти життя президента, не вступаючи в бій з бойовиками.

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«Ми були добре підготовлені і озброєні, але чисельність бойовиків була більшою, і ми б протримались недовго. Зберегти життя Януковичу було малоймовірно. Тому я прийняв рішення звернутися до свого колеги із Росії. Але з ним не було зв’язку. Тоді я подзвонив людині з Федеральної служби охорони РФ і повідомив, що нас заблоковано, і що за деякий час ми вступимо в бій, але після цього нікого не лишиться. Я звернувся до нього за допомогою для переїзду в Крим», - зазначив екс-начальник охорони Януковича.

За словами Кобзаря, він домовився з представником ФСО РФ, була визначена точка поблизу дороги на Крим, в якій кортеж Януковича з охоронцями очікували гелікоптери. Янукович і охоронці пересіли в ці гелікоптери і полетіли в Крим. Однак дорогою змушені зупинитись для дозаправки, після чого Януковича і охоронців пересадили в літак, який близько години перебував у повітрі, а потім зробив вимушені посадку через несправність повітряного судна.

Потім їм запропонували інший літак, яким вже доправили до Криму. Після цього Кобзар розповів, що в Криму він намагався зв’язатися з передовою групою Управління державної охорони України, яка виїхала в Крим напередодні, однак зв’язку з нею не було.

Далі, зазначив Кобзар, знову було прохання допомоги у росіян, які спочатку мали намір перевезти їх автомобілями на 9-ту державну дачу в Криму.

Після цього Кобзар зазначив, що йому стало відомо, що в Крим прибули Арсен Аваков і Валентин Наливайченко для того, щоб спіймати Януковича. Вони обшукали 9-ту держдачу. За словами Кобзаря, це було ще до того, як Янукович прибув в Крим.

Раніше екс-охоронець колишнього президента Віктор Янукович Сергій Бернадський стверджував, що колишній глава держави втік з України, щоб не допустити кровопролиття.