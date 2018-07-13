Слідчі США встановили схему виведення коштів з України "сім'єю Януковича" - ЗМІ

Завдяки викритій схемі оточенню українського президента-втікача вдалось вивести близько 700 мільйонів доларів.

Правоохоронці США розкрили схему виводу близько 700 мільйонів доларів, якою протягом 2008-2014 років користувалось оточення українського президента-втікача Віктора Януковича.

Відповідні документи потрапили у розпорядження американського видання Buzzfeed, пише ТСН.ua.

Видання зазначає, що після Революції Гідності правоохоронні органи США, Великої Британії та Латвії намагались допомогти Україні у розслідуванні незаконного збагачення оточення Януковича, однак в українських спецслужб такою допомогою вирішили не користуватись, таким чином дозволивши "сім’ї Януковича" уникнути покарання.

Ще у 2014 році ФБР почало відслідковувати підозрілі транзакції щодо корупції та відмивання коштів з боку адміністрації Януковича. Однак тоді жодних конкретних злочинів виявлено не було. Прогрес у цій справі стався після затримання екс-радника Януковича Пола Манафорта, який і передав ці дані американським правоохоронним органам.

Манафорт є ключовим свідком у трьох розслідуваннях, які ведуть Сполучені Штати: підозра у відмиванні грошей його колишньою лобістською фірмою, прибутковий контракт, який він надіслав до юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, та вивчення так званої чорної каси Партії регіонів - документа, в якому зазначаються всі незаконні фінансові дії оточення Януковича.

У 2014 році слідчі США поділились інформацією щодо фінансових махінацій "сім’ї" з Україною. У цих документах, які Buzzfeed отримав у розпорядження розкриваються такі схеми.

Протягом останніх шести місяців правління Януковича компанія МАКО, власником якої був син президента-втікача Олександр Янукович, виконала підозрілих транзакцій на 74 мільйони доларів через дочірні компанії в Україні, Швейцарії та Нідерландах. Близько 50 транзакцій та банківських переказів відправлялось кожні три або чотири дні як "передоплата за вугілля". Американські чиновники заявили, що операції вважаються підозрілими, оскільки були задіяні офшорні компанії.

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Департамент казначейства США також знайшов фінансові махінації у діях міністра палива і енергетики за часів Януковича, а наразі депутата України Юрія Бойка. За їхніми даними, Бойко перерахував близько 400 мільйонів доларів державних коштів через Латвію, щоб придбати нафтову бурову платформу, вартість якої становить лише 248 мільйонів доларів.

Також в документах повідомляється і про близьких до Януковича олігархів, які через свої нафтові, газові та енергетичні компанії вивели з України близько 5 мільярдів доларів. Так, одна зі схем стосується олігарха Сергія Курченка. Згідно з документами, панамська компанія Prosperity Developments SA, власником якої і є Курченко, провела протягом року підозрілих транзакцій на суму близько 550 мільйонів доларів.

Видання повідомляє, що навіть після втечі Януковича його оточення продовжувало керувати українськими активами за допомогою Activ Solar, власником якої був зять екс-глави Адміністрації президента Сергія Клюєва. Ця компанія провела близько 71 підозрілу транзакцію через офшори на загальну суму в 11 мільйонів доларів.

Ще одним фігурантом схем оточення Януковича став екс-міністр екології Микола Злочевський. Його компанії через Кіпр перерахували на "ПриватБанк" у Латвії майже 24 мільйони доларів. Латвія ці кошти заморозила, однак через те, що українські правоохоронні органи не змогли довести злочинну діяльність, уряд цієї країни стягнув кошти на користь державного бюджету.

Видання наголошує, що незважаючи на численні розслідування, жоден із членів оточення Януковича, яких підозрюють у фінансових махінаціях, досі не був засуджений.

Справа Манафорта також тепер пролила світло і на те, як діяло оточення екс-президента для лобіювання своїх інтересів. Зокрема, згідно з документами слідства США оточення Віктора Януковича через офшори заплатило близько двох мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків.