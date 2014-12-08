Бойовики обстрілюють з артилерії школу в Артемовому, поранено одну дитину - МВС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В‘ячеслав Аброськін.

«Йде масований артобстріл м. Артемове, територія Дзержинскої міської ради. Під прицілом бойовиків знову діти», - написав він.

Читайте такожПід нічними обстрілами загинули троє мирних жителів Донецька«У школі перебуває близько 50 дітей, вчитель заховав їх у підвалі», - повідомив Аброськін.

«Одна дитина, хлопчик 2006 року народження, дістала осколкове поранення. Першу медичну допомогу вже надано», - додав він.