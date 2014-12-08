Бойовики обстрілюють з артилерії школу в Артемовому, поранено одну дитину - МВС
14:22, 08 грудня 2014Політика
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Бойовики ведуть масований артобстріл школи в місті Артемовому, в будівлі 50 дітей, одну дитину вже поранено.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В‘ячеслав Аброськін.
«Йде масований артобстріл м. Артемове, територія Дзержинскої міської ради. Під прицілом бойовиків знову діти», - написав він.
Читайте такожПід нічними обстрілами загинули троє мирних жителів Донецька«У школі перебуває близько 50 дітей, вчитель заховав їх у підвалі», - повідомив Аброськін.
«Одна дитина, хлопчик 2006 року народження, дістала осколкове поранення. Першу медичну допомогу вже надано», - додав він.
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