Томенко помітив, що Черновецький відреагував ”дещо нервово”

Голова Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу Микола ТОМЕНКО запевняє, що ТСК не займатиметься “політичним рейдерством” і діятиме виключно згідно з чинним законодавством.

Як повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив, коментуючи висловлювання представників київської влади щодо створення ТСК.

М.ТОМЕНКО нагадав, що, на відміну від багатьох інших ТСК, дана комісія не є інструментом опозиції або влади. За його словами, ця Тимчасова слідча комісія, що покликана з’ясувати дотримання законності під час прийняття рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу, представляє позицію Верховної Ради України, оскільки за необхідність її створення проголосували 248 народних депутатів, які представляють усі фракції парламенту.

З огляду на це, М.ТОМЕНКО вважає дещо нервовою реакцію КМДА на чолі з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ щодо створення комісії, оскільки у даній ситуації йдеться про позицію вищого законодавчого органу держави, і ця позиція Верховної Ради не має жодного відношення до «політичного рейдерства», про яке йдеться у коментарі прес-служби КМДА. «Занадто політично сміливо з боку київської влади, до якої специфічне ставлення не тільки у Верховній Раді, а й у киян, до категорії «політичних рейдерів» віднести голову ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА, Петра ЮЩЕНКА з «Нашої України - Народної самооборони», 61 представник якої проголосував за постанову про створення ТСК, 27 комуністів на чолі з Петром СИМОНЕНКОМ та Адамом МАРТИНЮКОМ, 8 представників Блоку Литвина, серед яких Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ та Катерина ВАЩУК тощо», - вважає голова комісії.

М.ТОМЕНКО висловив переконання, що ТСК виконає завдання, покладені на неї Верховною Радою України. Він зазначив, що ближчим часом поінформує засоби масової інформації про принципи, характер діяльності та роботу комісії.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Верховна Рада ухвалила постанову «Про створення Тимчасової слідчої комісії ВР України з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу». Відповідне рішення підтримали 248 із 446 зареєстрованих у залі народних депутатів.