Британія про МН17: це ще один приклад зневаги РФ до людського життя та до міжнародного права

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант закликав РФ повністю співпрацювати зі слідством у справі про збиття малайзійського «Боїнга», яке проводить Спільна слідча група за участі представників Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України.

Державний секретар у закордонних справах і справах Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Джеремі Хант закликає Російську Федерацію визнати відповідальність за збиття малайзійського літака «Боїнг 777» рейсу MH17 в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року.

Про це йдеться у заяві Ханта, розміщеній на сайті уряду Британії, з нагоди четвертих роковин збиття літака рейсу MH17.

"Завдяки старанній роботі Спільної слідчої групи впродовж останніх чотирьох років ми тепер знаємо, що рейс MH17 було збито ракетою з російської зенітно-ракетної установки «Бук», яка належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської армії і була запущена з території, що контролюється підтримуваними Росією бойовиками на сході України. Це ще один приклад зневаги Російської Федерації до людського життя та до міжнародної правової системи, і Росія має відповісти за свої дії", - наголосив Хант.

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"Сполучене Королівство повністю підтримує Австралію та Нідерланди у їхньому заклику до Російської Федерації визнати відповідальність на рівні держави та повністю взаємодіяти з ними у їхніх зусиллях з метою забезпечення правосуддя для жертв цієї трагедії. Сполучене Королівство повністю підтримуватиме роботу Спільної слідчої групи та закликає Російську Федерацію повністю взаємодіяти зі слідством і надавати будь-яку допомогу, про яку проситиме слідство у відповідності до резолюції 2166 Ради безпеки ООН", - наголошується у заяві.

"Вкрай важливо, щоб це розслідування закінчилося судом, і винні були притягнуті до відповідальності за цей жахливий злочин", - наголосив Хант.

Як повідомляв УНІАН, літак авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття рейсу MH17.

Австралія заявила, що добиватиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH17.

МЗС на доручення президента Петра Порошенка почало консультації з Нідерландами та Австралією для приєднання до переслідування Росії за збиття літака рейсу MH17.