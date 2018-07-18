"Це явка з повинною": слова Путіна по "референдуму" в Криму треба використати в судах - Геращенко

Ірина Геращенко додала, що також важливим є зізнання Путіна, що Дональд Трамп не визнає анексії Криму.

Українські дипломати та юристи мають використати заяву президента РФ Володимира Путіна про організацію Кремлем "референдуму" в Криму під час підготовки позовів до міжнародних судів.

Про це перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко написала на сторінці в Facebook.

Читайте такожПорошенко відповів на слова Путіна про "референдум" у Криму

"Найважливіше, що прозвучало на прес-конференції: це явка з повинною Путіна, який визнав, що це РФ організовувала "референдум" в Криму. Наші юристи і дипломати повинні використати це зізнання при підготовці позовів для міжнародних судів. Також важливим є зізнання Путіна, що його візаві не визнає анексії Криму", - йдеться в повідомленні.

"Для нас важлива єдність і одностайність Сенату і Конгресу, Держдепу, Пентагону, Білого Дому, республіканців і демократів в ключовому: невизнання анексії Криму, окупації Донбасу, порушення кордонів України, відповідальність РФ за це. І це прозвучало від десятків впливових американців, й устрій американської системи, системне функціонування всіх інституцій унеможливлює експромти в зовнішній політиці", - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін заявив, що президент США Дональд Трамп вважає анексію Криму незаконною, але для РФ це «питання закрите».

«Позиція президента Трампа відома - він її дотримується, він говорить про незаконність приєднання Криму до РФ. У нас інша точка зору. Ми вважаємо, що ми провели референдум у суворій відповідності з міжнародним правом, статутом ООН. Для нас, для РФ, це питання закрите. Все», - сказав Путін.