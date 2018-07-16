Путін підтвердив, що Трамп вважає анексію Криму незаконною

19:23, 16 липня 2018
Політика
995 0
Володимир Путін / REUTERS

Читайте такожТрамп пояснивши, чому США і Росія небезпечні для всього світу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції в Гельсінкі (Фінляндія) за підсумками переговорів з Трампом.

«Позиція президента Трампа відома - він її дотримується, він говорить про незаконність приєднання Криму до РФ. У нас інша точка зору. Ми вважаємо, що ми провели референдум у суворій відповідності з міжнародним правом, статутом ООН. Для нас, для РФ, це питання закрите. Все», - сказав Путін.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зустріч Трампа і Путіна в Гельсінкі
Теги: #Дональд Трамп#Володимир Путін