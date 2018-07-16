Путін підтвердив, що Трамп вважає анексію Криму незаконною

Глава держави-агресора вважає, що РФ провела в українському Криму референдум про приєднання частини української території до Росії «в суворій відповідності з міжнародним правом».

Президент Росії Володимир Путін заявив, що президент США Дональд Трамп вважає анексію Криму незаконною, але для РФ це «питання закрите».

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції в Гельсінкі (Фінляндія) за підсумками переговорів з Трампом.

«Позиція президента Трампа відома - він її дотримується, він говорить про незаконність приєднання Криму до РФ. У нас інша точка зору. Ми вважаємо, що ми провели референдум у суворій відповідності з міжнародним правом, статутом ООН. Для нас, для РФ, це питання закрите. Все», - сказав Путін.