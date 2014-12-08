Гройсман підписав постанову про призначення голів комітетів та їх заступників

Про це йдеться на сайті парламенту. Згідно з документом, прізвища керівників комітетів та їх перших заступників залишилися ті ж, що й у початковій версії тексту, який був опублікований до розгляду питання у ВР.

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У тексті так і не визначені голови трьох комітетів: комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради, а також комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності.

Визначені лише їх перші заступники, відповідно: депутат від "Блоку Петра Порошенка" Дмитро Андрієвський і депутат від Радикальної партії Сергій Скуратівський; депутат від "Народного фронту" Павло Пинзеник; депутат від групи "Економічний розвиток" Леонід Климов.

Як повідомляв УНІАН,5 грудня народний депутат Сергій Каплін (фракція партії "Блок Петра Порошенка") вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови "Про заборону займати посади голів, перших заступників і заступників голів комітетів Верховної Ради VIII скликання народним депутатам, які голосували за закони "про диктатуру" 16 січня 2014 року".

Довідка УНІАН. 4 грудня Верховна Рада ухвалила постанову " про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів ВР VIII скликання (№1009).