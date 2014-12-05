Комітет з питань молодіжної політики очолив власник елітного київського стрип-клубу - Чесно

За даними розслідування Slidstvo.info, Артур Палатний є власником стриптиз-клубу «Ріо» в Києві.

Клуб було звинувачено у несплаті податків на суму близько 2 млн грн., однак справу закрили, оскільки прокурор відмовився підтримувати державне обвинувачення.

Читайте такожГоловами 5 комітетів ВР стали фігуранти антикорупційних розслідувань - Чесно

Також, за матеріалами розслідування, в 2013 р. у клубі «Ріо» було знайдено велику партію алкоголю без акцизних марок, проте 4 березня 2014 р. слідчий відмовився продовжувати розслідування, оскільки алкоголь начебто належав не клубу, а третій особі, повідомляє Чесно.