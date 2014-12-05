Комітет з питань молодіжної політики очолив власник елітного київського стрип-клубу - Чесно
10:26, 05 грудня 2014Політика
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Крісло голови Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму посів Артур Палатний.
Артур Палатний / glavcom.ua
За даними розслідування Slidstvo.info, Артур Палатний є власником стриптиз-клубу «Ріо» в Києві.
Клуб було звинувачено у несплаті податків на суму близько 2 млн грн., однак справу закрили, оскільки прокурор відмовився підтримувати державне обвинувачення.
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Також, за матеріалами розслідування, в 2013 р. у клубі «Ріо» було знайдено велику партію алкоголю без акцизних марок, проте 4 березня 2014 р. слідчий відмовився продовжувати розслідування, оскільки алкоголь начебто належав не клубу, а третій особі, повідомляє Чесно.
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