Раді запропонували заборонити депутатам, які голосували за «закони 16 січня», бути в керівництві комітетів
Народний депутат Сергій Каплін (фракція партії «Блок Петра Порошенка») вніс на розгляд ВР проект постанови «Про заборону займати посади голів, перших заступників та заступників голів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання народним депутатам, які голосували за закони "про диктатуру" 16 січня 2014 року».
Про це повідомляється на сайті парламенті.
Водночас тексту пояснювальної записки до цього законопроекту (№1269) на сайті поки що не оприлюднено.
Між тим у коментарі, переданому УНІАН прес-службою партії "УДАР», Каплін зазначає, що проектом пропонується «заборонити політикам, які голосували за «диктаторські» закони 16 січня, обіймати керівні посади в парламентських комітетах».
За його словами, до того, як були розподілені комітети, депутатів запевняли, що жоден з тих, хто голосував за закони 16 січня, не увійде до керівного складу комітетів. «Проте вчора аж 14 парламентаріїв, які підтримали диктаторські закони, таки увійшли і отримали одну з керівних посад. Це неприпустимо», - наголосив Каплін.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 4 грудня, Верховна Рада ухвалила постанову про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів ВР VІІІ скликання (№ 1009).
Однак цією постановою не обрано керівників Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, Комітету з питань регламенту та організації роботи ВР та Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності.
В проекті постанови були запропоновані в цих комітетах на посади перших заступників та заступників голів комітетів ті народні депутати, які у Верховній Раді VII скликання голосували за «диктаторські» закони 16 січня.
Вчора залишилось незрозумілим, чи були виключені з тексту постанови ці кандидатури депутатів, котрі голосували за «диктаторські» закони 16 січня. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман, ставлячи проект постанови на голосування, сказав: «Я ставлю на голосування постанову за основу і в цілому, ту постанову, яка була підготовлена робочою групою, з врахуванням поправок, які були оголошені народним депутатом Луценком, Турчиновим… "Батьківщина", Філатов і по чисельності комітетів». Під час обговорення цього проекту постанови ні Юрій Луценко, ні Олександр Турчинов не сформулювали пропозицію про те, щоб вилучити ці кандидатури з тексту постанови.
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Не зрозуміло і кого мав на увазі Гройсман, говорячи про «Батьківщину, скоріш за все, Сергія Соболєва. Під час обговорення даного проекту постанови народний депутат Сергій Соболєв зазначив (згідно зі стенограмою засідання ВР - УНІАН): «Ми обговорювали на засіданні фракції даний проект постанови. Ми підтримаємо його. Просимо врахувати заяви голів фракцій і депутатських груп стосовно виключення із переліку даних комітетів тих заступників, а це так якось дивно співпало з тими, хто голосував за закони 16 числа, січня, я маю на увазі, із переліку заступників і секретарів відповідних комітетів. Є відповідна заява групи. Будь ласка, перевірте її, і всіх їх треба виключити із цього переліку. Друге. Прохання внести поправочку, щоб почали працювати комітети. Мінімальна чисельність повинна бути не 11 а 6. Інакше як мінімум 6 комітетів не почнуть працювати. І третє. Ми просимо прізвище Філатова поставити в контрольну комісію з питань приватизації як голови. Це єдине прізвище, яке голосується».
В той же час Гройсман (згідно зі стенограмою засідання) каже лише про врахування щодо кількості депутатів у комітетах та про кандидатуру Бориса Філатова на посаду голови Спеціальної комісії ВР з питань приватизації.
На даний час проект постанови ще не підписаний головою ВР. З коментаря Капліна випливає, що з постанови не були виключені ті кандидатури з керівництва комітетів, які голосували за закони 16 січня.