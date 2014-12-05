Раді запропонували заборонити депутатам, які голосували за «закони 16 січня», бути в керівництві комітетів

Про це повідомляється на сайті парламенті.

Водночас тексту пояснювальної записки до цього законопроекту (№1269) на сайті поки що не оприлюднено.

Між тим у коментарі, переданому УНІАН прес-службою партії "УДАР», Каплін зазначає, що проектом пропонується «заборонити політикам, які голосували за «диктаторські» закони 16 січня, обіймати керівні посади в парламентських комітетах».

За його словами, до того, як були розподілені комітети, депутатів запевняли, що жоден з тих, хто голосував за закони 16 січня, не увійде до керівного складу комітетів. «Проте вчора аж 14 парламентаріїв, які підтримали диктаторські закони, таки увійшли і отримали одну з керівних посад. Це неприпустимо», - наголосив Каплін.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 4 грудня, Верховна Рада ухвалила постанову про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів ВР VІІІ скликання (№ 1009).

Однак цією постановою не обрано керівників Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, Комітету з питань регламенту та організації роботи ВР та Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності.

В проекті постанови були запропоновані в цих комітетах на посади перших заступників та заступників голів комітетів ті народні депутати, які у Верховній Раді VII скликання голосували за «диктаторські» закони 16 січня.

Вчора залишилось незрозумілим, чи були виключені з тексту постанови ці кандидатури депутатів, котрі голосували за «диктаторські» закони 16 січня. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман, ставлячи проект постанови на голосування, сказав: «Я ставлю на голосування постанову за основу і в цілому, ту постанову, яка була підготовлена робочою групою, з врахуванням поправок, які були оголошені народним депутатом Луценком, Турчиновим… "Батьківщина", Філатов і по чисельності комітетів». Під час обговорення цього проекту постанови ні Юрій Луценко, ні Олександр Турчинов не сформулювали пропозицію про те, щоб вилучити ці кандидатури з тексту постанови.

Читайте такожГоловами 5 комітетів ВР стали фігуранти антикорупційних розслідувань - Чесно

Не зрозуміло і кого мав на увазі Гройсман, говорячи про «Батьківщину, скоріш за все, Сергія Соболєва. Під час обговорення даного проекту постанови народний депутат Сергій Соболєв зазначив (згідно зі стенограмою засідання ВР - УНІАН): «Ми обговорювали на засіданні фракції даний проект постанови. Ми підтримаємо його. Просимо врахувати заяви голів фракцій і депутатських груп стосовно виключення із переліку даних комітетів тих заступників, а це так якось дивно співпало з тими, хто голосував за закони 16 числа, січня, я маю на увазі, із переліку заступників і секретарів відповідних комітетів. Є відповідна заява групи. Будь ласка, перевірте її, і всіх їх треба виключити із цього переліку. Друге. Прохання внести поправочку, щоб почали працювати комітети. Мінімальна чисельність повинна бути не 11 а 6. Інакше як мінімум 6 комітетів не почнуть працювати. І третє. Ми просимо прізвище Філатова поставити в контрольну комісію з питань приватизації як голови. Це єдине прізвище, яке голосується».

В той же час Гройсман (згідно зі стенограмою засідання) каже лише про врахування щодо кількості депутатів у комітетах та про кандидатуру Бориса Філатова на посаду голови Спеціальної комісії ВР з питань приватизації.

На даний час проект постанови ще не підписаний головою ВР. З коментаря Капліна випливає, що з постанови не були виключені ті кандидатури з керівництва комітетів, які голосували за закони 16 січня.