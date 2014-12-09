До Донецька прибули дві ротні тактичні групи російських військ і найманців - Тимчук
08:07, 09 грудня 2014Політика
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Протягом останніх діб в Донецьк прибули дві зведені ротні тактичні групи (РТГ) - російських військ і російських найманців.
REUTERS
Про це повідомляє «Інформаційний Опір».
РТГ, укомплектована кадровими російськими військовослужбовцями-контрактниками, оснащена штатною технікою та озброєнням. Друга РТГ складається з найманців РФ, одягнених у форму бойовиків «ДНР», які пересуваються на цивільному автотранспорті.
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Також в Донецьку триває інтенсивний ремонт підбитої і пошкодженої раніше в боях військової техніки терористів, організований з допомогою фахівців, які прибули з Росії. Встановлено як мінімум три таких майданчика на базі промислових підприємств у межах міста. На них на даний момент ремонтується до 15 одиниць техніки.
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