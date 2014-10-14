У Донецьку область до бойовиків прорвалося 10 вантажівок з боєприпасами з Росії - Тимчук

Про це на своїй сторінці у "Facebook" написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

В даному районі відзначається активність диверсійно-розвідувальних груп противника. Також російсько-терористичні війська проводять перегрупування і проводять навчання.

Вчора, 13 жовтня, підрозділи російської армії і групи терористів, дислоковані в районі населеного пункту Новоазовськ, були підняті по тривозі (легенда - наступ українських військ).

В район Новоазовська прибувають колони з боєприпасами та спорядженням з Росії. Вчора, 13 жовтня, зафіксовано перетин кордону з боку населеного пункту Федоровка (Ростовська область РФ) колони вантажних автомобілів чисельністю до 10 одиниць. Колона рушила у бік Новоазовська.

В район населеного пункту Саханка (Новоазовський район) прибув підрозділ спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ чисельністю в кілька десятків людей. Одночасно з цього району були виведені групи місцевих бойовиків. Військовослужбовці, що прибули, не приховують своєї приналежності до Збройних сил РФ.

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З прикордонних районів Ростовської області РФ виводиться в місця постійної дислокації частина російських військ. Відзначено висунення з району населеного пункту Долотінка Миллеровского району Ростовської області РФ особового складу з підрозділів 138-ї окремої мотострілкової бригади в місця постійної дислокації.

Однак, за даними Тымчука, виводяться в основному військовослужбовці строкової служби. Військовослужбовці-контрактники залишаються в прикордонних районах.