Радикальна партія блокує трибуну Ради

Як передає кореспондент УНІАН, депутати обступили трибуну, з якої Ляшко виступає з цього питання.

“Фракція Радикальної партії блокує парламентську трибуну”, - сказав Ляшко.

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Він наголосив, що вимагає скасувати положення постанови щодо призначення деяких депутатів, зокрема екс-«регіоналів», на керівні посади в комітетах.

Своєю чергою голова Верховної Ради Володимир Гройсман зазначив, що парламент розгляне для внесення до порядку денного проект постанови щодо змін до постанови, якою призначалися керівники та члени комітетів ВР.

Представники інших фракцій, зокрема “Самопомочі”, також підтримали пропозицію щодо розв'язання цього питання.