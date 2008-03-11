Нафтогаз заперечує закупівлю російського газу за ціною $321

Делегація НАК «Нафтогаз України» сьогодні ввечері вилітає до Москви для проведення чергового раунду переговорів з російським ВАТ «Газпром» для погодження проектів довгострокових угод про постачання газу до України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нафтогазу України», переговори відбудуться в середу, 12 березня.

До складу делегації, яку очолив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА, ввійдуть також його перший заступник Ігор ДІДЕНКО і заступник Володимир ТРИКОЛИЧ.

За повідомленням прес-служби, делегація має повний пакет директив щодо позиції України на переговорах з ВАТ «Газпром». При цьому компанія виходить з того, що в 2008 році для споживачів України буде використаний виключно середньоазіатський газ за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів.

НАК «Нафтогаз України» наголошує, що поширена рядом ЗМІ інформація про закупівлю російського газу для українських споживачів за ціною 321 долар за тисячу кубометрів суперечить домовленостям президентів України і Російської Федерації і не відповідає дійсності.

«У балансі компанії на поточний рік для споживачів України обсяги російського газу не заплановані. За даними Енергетичної митниці, в поточному році газ російського походження на українській митній території не розмитнювався», – наголошується в прес-релізі.