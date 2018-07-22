"В Москві знову пролунав переможний український гімн": Кличко привітав Усика з перемогою

"Вітаю тепер абсолютного чемпіона світу Олександра Усика з цією важливою перемогою, на яку ми очікували! Важливою не тільки для його кар‘єри, а й для України" - написав Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко привітав боксера Олександра Усика, який став абсолютним чемпіоном світу, з перемогою.

Про це він написав у Facebook. "Це був поєдинок сильних. Напружений і емоційний... Вітаю тепер абсолютного чемпіона світу Олександра Усика з цією важливою перемогою, на яку ми очікували! Важливою не тільки для його кар‘єри, а й для України! Бо багато людей вболівали за Усика. І в Москві знову прозвучав переможний український гімн і майорів наш національний прапор! Дякую, Олександре! Слава Україні!", - написав Кличко.

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Як повідомлялося, у Москві завершився фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії, в якому українець Олександр Усик побив росіянина Мурата Гассієва. Бій тривав усі 12 раундів і проходив повністю під диктовку Усика.