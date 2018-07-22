"В Москві знову пролунав переможний український гімн": Кличко привітав Усика з перемогою

09:21, 22 липня 2018
Політика
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Усик розгромив Гассієва в Москві / фото УНІАН

Про це він написав у Facebook. "Це був поєдинок сильних. Напружений і емоційний... Вітаю тепер абсолютного чемпіона світу Олександра Усика з цією важливою перемогою, на яку ми очікували! Важливою не тільки для його кар‘єри, а й для України! Бо багато людей вболівали за Усика. І в Москві знову прозвучав переможний український гімн і майорів наш національний прапор! Дякую, Олександре! Слава Україні!", - написав Кличко.

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Як повідомлялося, у Москві завершився фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії, в якому українець Олександр Усик побив росіянина Мурата Гассієва. Бій тривав усі 12 раундів і проходив повністю під диктовку Усика.

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Новина в сюжеті: Бій Усик - Гассієв у Москві
Теги: #Олександр Усик#Усик - Гассієв#бій Усик - Гассієв