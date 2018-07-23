В Росії українцю Грибу продовжили арешт на 3 місяці (фото)

Продовжили арешт Павлу Грибу до 22 жовтня 2018 року.

Ростовський суд повернув прокурорам обвинувальний акт у справі українця Гриба, йому продовжили арешт до 22 жовтня 2018 року.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ". Колегія суддів Північно-Кавказького окружного військового суду в Ростові вирішили: повернути справу прокурорам на доопрацювання.

Головуючий у колегії трійки - суддя Горєлов.

Суддя пояснив, що прокурор вказав в обвинувальному висновку стару редакцію 205.1, яка передбачає до 8 років ув'язнення. А за новою редакцією цієї статті Грибу загрожує до 10 років в'язниці. Це і стало підставою для повернення.

Читайте такожГеращенко назвала ще 13 осіб, серед яких Вишинський, яких Україна може передати Росії

Як повідомляв УНІАН, про затримання Павла стало відомо 28 серпня 2017 року, коли про це заявив його батько, член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб. За його словами, 24 серпня 19-річний юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Дівчина повинна була приїхати на зустріч з Росії.

7 вересня стало відомо, що Павло утримується в слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі юнака звинувачують у нібито підготовку теракту на шкільній лінійці в Сочі.

У Павла важке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідно щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовилася надати дозвіл українським лікарям на відвідування й огляд Павла в СІЗО. За даними МЗС, належного лікування юнак не отримує.