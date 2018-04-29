Російський суд продовжив арешт українському політв'язню Грибу ще на два місяці

За словами його батька Ігоря Гриба, засідання суду відбулось у закритому режимі у суботу, 28 квітня.

Жовтневий райсуд Краснодара продовжив 19-річному українському політв'язню Павлу Грибу термін перебування в СІЗО ще на два місяці - до 4 липня.

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Про це «Громадському» повідомив батько Павла - Ігор Гриб.

За його словами, засідання суду відбулось у закритому режимі у суботу, 28 квітня.

Суддя, побачивши українського консула та матір Павла Гриба, попросив їх залишити приміщення суду. Особистого побачення з матір'ю Павлу так і не надали.

«Як тільки побачили в залі матір і генерального консула, суддя оголосив, що засідання є закритим і їх попросили вийти», - сказав батько ув’язненого.

Він зазначив, що за більше ніж 8 місяців, які Гриб перебуває у СІЗО, йому не було надано жодного побачення з матір'ю.

«Ми за цей час отримали від нього лише одного листа, і він отримав якогось листа від громадянина України», - додав Ігор Гриб.

Він наголосив, що за час перебування у СІЗО у його сина значно погіршився зір.

«Враховуючи хворобу, яка є у Павла, не доводиться говорити про стан покращення... Останнім часом у Павла дуже сів зір. І він на останніх допитах, коли йому давати підписувати документи, дуже напружував очі», - сказав батько політв'язня.

26 квітня батько Гриба повідомляв, що російські силовики посилили психологічний тиск на Павла.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2017 року член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі.

У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовилась надати дозвіл українським лікарям на відвідування та огляд Павла у СІЗО. За даними МЗС, належного лікування юнак не отримує.

2 березня 2018 року районний суд Краснодара залишив Павла під вартою до 4 травня.