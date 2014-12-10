В Одесі прогримів потужний вибух в офісі волонтерів (фото, відео)

07:50, 10 грудня 2014
Політика
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Близько 01:30 10 грудня багатьох одеситів розбудив звук потужного вибуху. Гуркіт чули жителі Таїрова, Черемх, Фонтану, та деяких районів Молдаванки, Слобідки та центру міста.

Вибух прогримів в новому офісному центрі, побудованому на місці занедбаного будинку на розі Адміральського проспекту і вулиці Краснова.

Епіцентром вибуху став один з офісів на першому поверсі будівлі. Тут розташовувалася одна з волонтерських організацій, які збирають допомогу для урядових військ, які беруть участь в антитерористичній операції, повідомляє Таймер.

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Судячи з фотографій, вибуховий пристрій був досить потужним.

Як передає кореспондент з місця подій, машини швидкої допомоги на місці відсутні, так що можна сподіватися, що обійшлося без жертв і постраждалих. Околиці підірваного об'єкта оточені співробітниками міліції.

Реконструкцію будівлі з облаштуванням тут офісного центру виконала компанія депутата облради Олександра Борнякова («Батьківщина»).

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