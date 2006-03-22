Черновецький зробив сенсаційні заяви у відповідь

Народний депутат України (фракція «Наша Україна»), кандидат на посаду мера Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО вимагав від нього зняти свою кандидатуру з виборів Київського міського голови. Про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відповідаючи на запитання щодо висловлювань діючого мера Києва, що прозвучали сьогодні на його адресу, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив: «Я розумію, що ви хочете почути відповіді на всі дурощі, які з переляку заявляє літня людина. Я не буду цього робити. Це дурощі, це написи на заборі». «Я нічого з того, що написане на заборі, спростовувати не буду, інакше я стану в позу людини, яка в чомусь винна… Мені немає в чому виправдовуватися».

В той же час, зазначивши, що нічого особистого проти О.ОМЕЛЬЧЕНКА він не має, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що під час усієї виборчої кампанії він відчував «звірине абсолютно ставлення» до нього особисто з боку О.ОМЕЛЬЧЕНКА та його оточення. «Два тижні тому в присутності великої кількості свідків він погрожував мені всім тим, що він розказував сьогодні вам на прес-конференції, й вимагав, щоб я зняв свою кандидатуру на мера Києва на користь будь-якого іншого кандидата… Ці загрози носили характер, швидше, кримінальний», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Крім того, він послався на відому йому інформацію, що до найближчої суботи в Києві з`являться листівки нібито про те, що він знімається з виборів. Щодо цього Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив: «Я ні за яких умов не зніму свою кандидатуру з виборів на посаду мера Києва, ні за яких». При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що ці листівки розповсюджуватимуться зі штабу О.ОМЕЛЬЧЕНКА або близьких до нього кандидатів у великій кількості, й що вони зараз виготовляються в київських друкарнях.

При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «з повною відповідальністю» заявив, що нинішня адміністрація Києва на чолі з А.ОМЕЛЬЧЕНКОМ «зробила цілий ряд кроків, за якими вибори вже можна визнати недійсними». Зокрема, народний депутат стверджує, що з київського бюджету було виділено понад 100 млн. грн. «на покупку голосів виборців», і що підтвердження цьому «є в офіційних документах».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, порушенням є й те, що напередодні виборів «офіційною особою, яка не має права говорити ні про які порушення з боку своїх конкурентів без підтвердження цих слів рішеннями судів, вимовляються слова, за якими можна судити, що всі, окрім ОМЕЛЬЧЕНКА, є злочинцями». Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що це – теж одна з причин, за якою вибори Київського мера можуть бути визнані недійсними, оскільки часу на надання власної інформації в конкурентів вже не залишається.

Відповідаючи на запитання, чи буде він оспорювати результати виборів мера Києва, якщо на них переможе О.ОМЕЛЬЧЕНКО, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив: «Я поважаю думку киян, все, що вони приймуть – буде прийнято мною і серцем, і душею. Якщо тільки на вибори не впливатимуть різні злочинні заяви».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також заявив, що вже підготував судові позови до тих, хто ганьбить його честь і гідність й поширює про нього брехливу інформацію: «Сьогодні я підготував позов до всіх негідників, хто тиснув на посадових осіб правоохоронних органів, хто поширював про мене брехливу інформацію, ганьбив мої честь і гідність, і, фактично, впливав на виборчий процес у місті Києві».

Нагадаємо, сьогодні на прес-конференції в УНІАН О.ОМЕЛЬЧЕНКО, зокрема, заявив, що основна сума грошей потерпілих інвесторів «Еліта-Центр» переводилася в готівку через два ТОВ, створені «Правекс-банком», до якого має відношення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та його родичі.