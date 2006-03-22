Черновецький зробив сенсаційні заяви у відповідь
Конкуренти на посаду столичного мера "розійшлися" не на жарт
Народний депутат України (фракція «Наша Україна»), кандидат на посаду мера Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО вимагав від нього зняти свою кандидатуру з виборів Київського міського голови. Про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відповідаючи на запитання щодо висловлювань діючого мера Києва, що прозвучали сьогодні на його адресу, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив: «Я розумію, що ви хочете почути відповіді на всі дурощі, які з переляку заявляє літня людина. Я не буду цього робити. Це дурощі, це написи на заборі». «Я нічого з того, що написане на заборі, спростовувати не буду, інакше я стану в позу людини, яка в чомусь винна… Мені немає в чому виправдовуватися».
В той же час, зазначивши, що нічого особистого проти О.ОМЕЛЬЧЕНКА він не має, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що під час усієї виборчої кампанії він відчував «звірине абсолютно ставлення» до нього особисто з боку О.ОМЕЛЬЧЕНКА та його оточення. «Два тижні тому в присутності великої кількості свідків він погрожував мені всім тим, що він розказував сьогодні вам на прес-конференції, й вимагав, щоб я зняв свою кандидатуру на мера Києва на користь будь-якого іншого кандидата… Ці загрози носили характер, швидше, кримінальний», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Крім того, він послався на відому йому інформацію, що до найближчої суботи в Києві з`являться листівки нібито про те, що він знімається з виборів. Щодо цього Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив: «Я ні за яких умов не зніму свою кандидатуру з виборів на посаду мера Києва, ні за яких». При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що ці листівки розповсюджуватимуться зі штабу О.ОМЕЛЬЧЕНКА або близьких до нього кандидатів у великій кількості, й що вони зараз виготовляються в київських друкарнях.
При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «з повною відповідальністю» заявив, що нинішня адміністрація Києва на чолі з А.ОМЕЛЬЧЕНКОМ «зробила цілий ряд кроків, за якими вибори вже можна визнати недійсними». Зокрема, народний депутат стверджує, що з київського бюджету було виділено понад 100 млн. грн. «на покупку голосів виборців», і що підтвердження цьому «є в офіційних документах».
За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, порушенням є й те, що напередодні виборів «офіційною особою, яка не має права говорити ні про які порушення з боку своїх конкурентів без підтвердження цих слів рішеннями судів, вимовляються слова, за якими можна судити, що всі, окрім ОМЕЛЬЧЕНКА, є злочинцями». Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що це – теж одна з причин, за якою вибори Київського мера можуть бути визнані недійсними, оскільки часу на надання власної інформації в конкурентів вже не залишається.
Відповідаючи на запитання, чи буде він оспорювати результати виборів мера Києва, якщо на них переможе О.ОМЕЛЬЧЕНКО, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив: «Я поважаю думку киян, все, що вони приймуть – буде прийнято мною і серцем, і душею. Якщо тільки на вибори не впливатимуть різні злочинні заяви».
Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також заявив, що вже підготував судові позови до тих, хто ганьбить його честь і гідність й поширює про нього брехливу інформацію: «Сьогодні я підготував позов до всіх негідників, хто тиснув на посадових осіб правоохоронних органів, хто поширював про мене брехливу інформацію, ганьбив мої честь і гідність, і, фактично, впливав на виборчий процес у місті Києві».
Нагадаємо, сьогодні на прес-конференції в УНІАН О.ОМЕЛЬЧЕНКО, зокрема, заявив, що основна сума грошей потерпілих інвесторів «Еліта-Центр» переводилася в готівку через два ТОВ, створені «Правекс-банком», до якого має відношення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та його родичі.