Словацька делегація їде до окупованого Криму - росЗМІ

12:13, 27 липня 2018
Політика
130 0
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє газета "Известия", посилаючись на коментар словацького зовнішньополітичного відомства.

Читайте такожОкупанти анонсували візит до Криму депутатів-популістів з Бундестагу

Голова Національної ради Андрій Данко заявив, що підтримує візит словацької делегації на анексований півострів, який відбудеться з 1 по 4 серпня.

"Це приватна поїздка, і ми не уявляємо, як ми взагалі мали б право щось таке забороняти", - наголосили у прес-службі зовнішньополітичного відомства Словаччини.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Крим#делегація