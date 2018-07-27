Словацька делегація їде до окупованого Криму - росЗМІ

Делегація зі Словаччини з двох десятків осіб, до числа яких входять депутати й великі бізнесмени, відвідає окупований півострів вже наступного тижня, пишуть росЗМІ.

Міністерство закордонних справ Словаччини не має наміру перешкоджати візиту групи словацьких депутатів в окупований Крим.

Про це повідомляє газета "Известия", посилаючись на коментар словацького зовнішньополітичного відомства.

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Голова Національної ради Андрій Данко заявив, що підтримує візит словацької делегації на анексований півострів, який відбудеться з 1 по 4 серпня.

"Це приватна поїздка, і ми не уявляємо, як ми взагалі мали б право щось таке забороняти", - наголосили у прес-службі зовнішньополітичного відомства Словаччини.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.