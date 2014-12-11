Яценюк у понеділок зустрінеться з генсеком НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у Верховній Раді, представляючи Програму діяльності уряду.

Яценюк знову наголосив на необхідності скасування позаблокового статусу України і підкреслив, що українське військо має повністю відповідати стандартам НАТО.

Для цього, за його словами, Україна щорічно буде затверджувати річний цільовий план дій Україна-НАТО.

Читайте такожВ Україні створили Секретаріат безпекової співпраці з НАТО та ЄС”Що стосується подальшого співробітництва з НАТО, то - щорічне затвердження плану дій Україна-НАТО. І тут окремо я хотів би звернутись до наших партнерів, і буду мати зустріч в понеділок з генеральним секретарем НАТО. Ми сподіваємося на реальну підтримку”, - сказав Яценюк.