Gazeta Wyborcza закликає поляків допомогти жителям Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, зі зверненням до співгромадян звернулися головний редактор газети Адам Міхнік та голова благодійної організації Polska Akcja Humanitarna Яніна Охойська.

"Наші сусіди потребують допомоги. Для одних вони ближчі, для інших дальші, але разом з нами створюють європейську родину. Ми маємо досить багато, аби поділитися з тими, хто потребує допомоги", - заявили автори публікації.

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Вони звернули увагу на ситуацію в ряді районів Донецької та Луганської областей, що погіршується. "Не працюють державні інституції, у зв'язку з чим не виплачуються зарплати працівникам бюджетної сфери, а також пенсії та інші соціальні виплати. Уже зараз жителям цього регіону загрожує смерть через голод і холод. З’являється інформація про померлих через брак харчування і догляду", - йдеться у звернені.

Як зазначає Gazeta Wyborcza, складна ситуація має місце не лише на окупованих бойовиками територіях, але й на тих, що контролюються українською владою.

"Самих декларацій недостатньо, потрібні дії. Для початку давайте допоможемо нашим сусідам пережити зиму. Давайте покажемо, що вони не самі. Давайте продемонструємо солідарність ", - закликали автори звернення.

Газета також опублікувала близько 10 історій жителів Донбасу і номери банківських рахунків для переказу коштів на допомогу українцям.