У Порошенка незадоволені програмою діяльності Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Верховної Ради.

Він сказав: «Чесно кажучи, ми вважаємо цю програму недосконалою, вона не відображає прагнення коаліції отримати план діяльності з виконання коаліційної угоди, на основі якої створена більшість, яка прийняла на роботу український уряд».

Як підкреслив Луценко,парламентська коаліціяхотіла б бачити розшифровку тих заходів, які будуть вживатися для виконання коаліційної угоди.

Він наголосив, що будь-які програми передбачають терміни і виконавців, але «ми не завжди знаходимо це в цій програмі».

За словами Луценка, незважаючи на це, є розуміння, що в тій ситуації, яка склалася в державі, необхідно ухвалювати рішення вже сьогодні.

Читайте такожЯценюк погодився включити коаліційну угоду до програми КабмінуЛуценко запропонував у Програмі діяльності Кабінету міністрів України «прямо на першій сторінці у вступній частині написати чітко й однозначно – «коаліційна угода є невід`ємною частиною цієї програми».

Він також наголосив на необхідності прийняття Програми діяльності уряду.