Адвокати Януковича зірвали судові дебати у справі про держзраду екс-президента

Суддя Оболонського райсуду Києва Дев‘ятко оголосив про перехід до стадії дебатів на минулому засіданні.

Представники Януковича - адвокати фірми Averlex - не прийшли на сьогоднішнє засідання Оболонського райсуду Києва, де повинна була початися стадія дебатів сторін.

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Як повідомляє Цензор.НЕТ, суддя Владислав Дев'ятко повідомив, що зранку адвокати подали клопотання "про нібито поважну причину неявки". В цьому клопотанні вони повідомляють, що знаходяться у Верховному Суді, де просять змінити підсудність у справі.

За словами судді, це вже третє звернення адвокатів до Верховного Суду з проханням змінити підсудність і "фактично зрив дебатів".

Дев'ятко переніс засідання на завтра, 31 липня, на 10 ранку, а також вибачився перед усіма, хто з'явився. Він пояснив, що не міг вчинити інакше, оскільки потрібно дотримуватися права Віктора Януковича на захист.

Як повідомляв УНІАН, Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу: ст. 111 ("державна зрада"), ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("пособництво у веденні агресивної війни") ст. 27 ч. 3, ст. 110 ("пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки").

Янукович подав позов до Печерського райсуду Києва проти Генеральної прокуратури України та генпрокурора Юрія Луценка. Екс-президент подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Суд взяв до розгляду цю справу і призначив засідання на 10:00 13 вересня.