Януковича викликали на допит до суду 60 разів - суддя

15:59, 16 липня 2018
Політика
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Віктор Янукович / фото REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на завершення сьогоднішнього засідання Оболонського районного суду заявив головуючий суддя Владислав Дев’ятко.

Він зазначив, що вкотре для допиту не з’явилися обвинувачуваний Янукович, а також свідки захисту Микола Азаров, Андрій Клюєв, Віталій Захарченко, Олександр Якименко, Павло Лєбєдєв та Аркадій Ярощук.

На це адвокат Януковича Віталій Сердюк також вкотре заявив, що ці свідки не викликалися в порядку надання міжнародно-правової допомоги і тому не можна говорити, що вони ігнорують допити.

На це суддя Дев’ятко зауважив, що виклик даних осіб здійснюється у відповідності до українського законодавства.

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“Понад 10 разів ми, у спосіб, передбачений законом, викликали Азарова, Клюєва, Захарченка, Якименка, Лєбєдєва та Ярощука. Свідки до суду не з’явилися. Також близько 60 засідань проігнорував обвинувачуваний Янукович”, - сказав суддя.

Після цього Дев’ятко додав, що оголошує перерву до 10.00 17 липня і чекає, що зазначені свідки та обвинувачуваний Янукович або з’являться в суд, або виступлять в режимі відеоконференції.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у скоєнні державної зради, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, пособництві у веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

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