Януковича викликали на допит до суду 60 разів - суддя

Головуючий суддя у справі про держзраду Януковича вкотре запросив екс-високопосадовців та обвинувачуваного Януковича надати свідчення.

Екс-президента України Віктора Януковича, обвинувачуваного у вчиненні державної зради, викликали в суд на допит 60 разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на завершення сьогоднішнього засідання Оболонського районного суду заявив головуючий суддя Владислав Дев’ятко.

Він зазначив, що вкотре для допиту не з’явилися обвинувачуваний Янукович, а також свідки захисту Микола Азаров, Андрій Клюєв, Віталій Захарченко, Олександр Якименко, Павло Лєбєдєв та Аркадій Ярощук.

На це адвокат Януковича Віталій Сердюк також вкотре заявив, що ці свідки не викликалися в порядку надання міжнародно-правової допомоги і тому не можна говорити, що вони ігнорують допити.

На це суддя Дев’ятко зауважив, що виклик даних осіб здійснюється у відповідності до українського законодавства.

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“Понад 10 разів ми, у спосіб, передбачений законом, викликали Азарова, Клюєва, Захарченка, Якименка, Лєбєдєва та Ярощука. Свідки до суду не з’явилися. Також близько 60 засідань проігнорував обвинувачуваний Янукович”, - сказав суддя.

Після цього Дев’ятко додав, що оголошує перерву до 10.00 17 липня і чекає, що зазначені свідки та обвинувачуваний Янукович або з’являться в суд, або виступлять в режимі відеоконференції.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у скоєнні державної зради, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, пособництві у веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.