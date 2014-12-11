Семерак: ухвалена Радою програма дій уряду означає єдність уряду, парламенту і президента

Про це він сказав сьогодні після засідання Ради.

"Сьогодні це є політичне рішення. Представники коаліції, які дали своїх представників в Уряд і несуть спільну відповідальність за роботу цього Уряду, підтримали цю програму і показали єдність у діях уряду, парламенту і президента, які усі мають разом працювати", - наголосив Семерак.

Народний депутат "Народного фронту" також прокоментував критику, яка лунала сьогодні на адресу Уряду від «Опозиційного блоку» та їх соратників у парламенті.

Семерак нагадав, що урядова програма писалась на базі кількох документів, як українських, так і закордонних.

Читайте такожРада затвердила програму уряду Яценюка"Це Угода про асоціацію з Європейським Союзом, коаліційна угода, Меморандум про співпрацю з МВФ, Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку, а також низка рішень, які приймались попередніми урядами, які приймались на виконання законів України", - наголосив Семерак.

"Я також абсолютно підтримую уряд, що в процесі підготовки Програми дій уряду вони пішли по концепції головних месиджів, куди уряд планує рухати Україну і як виконувати перелічені мною серйозні документи", - наголосив нардеп.

Крім того, за словами Семерака, ця програма на весь термін роботи уряду, це не є річна програма і відповідно - на весь термін існування коаліції, оскільки вона напряму пов'язана з роботою уряду.

"Із цілком нового, те, що в програмі немає окремого блоку про європейську інтеграцію - вона наскрізно пронизана євроінтеграційними нормами, які стосуються імплементації європейських зобов'язань та інтеграційної політики, яка стала державною політикою", - сказав представник "Народного фронту".